آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از The Electric State تا Long Bright River

این آخر هفته قرار است به معرفی فیلم The Electric State، انیمیشن The Most Precious of Cargoes، فیلم Last Breath و سریال Long Bright River بپردازیم.

جو و آنتونی روسو از جمله فیلمسازان برجسته به شمار می‌روند که سابقه ساخت آثار مختلفی از جمله فیلم سینمایی تحسین شده و بسیار موفق Avengers: Endgame از دنیای سینمایی مارول را در کارنامه هنری خودشان دارند. آن‌ها به تازگی همکاری‌ای با سرویس آنلاین نتفلیکس داشتند و فیلمی اقتباسی به نام فیلم The Electric State را ساختند که در ادامه این مطلب بیشتر از آن خواهیم گفت.

در این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» قرار است علاوه بر معرفی فیلم The Electric State به بررسی فیلم Last Breath با هنرنمایی وودی هارلسون، انیمیشن The Most Precious of Cargoes و همچنین سریال Long Bright River با هنرنمایی آماندا سایفرد در نقش اصلی بپردازیم.

فیلم The Electric State

عوامل سازنده: فیلم سینمایی الکتریک استیت جدیدترین فیلم ساخته شده توسط سرویس آنلاین نتفلیکس به شمار می‌رود که مسئولیت کارگردانی آن در دستان دو کارگردان بسیار برجسته یعنی آنتونی و جو روسو بوده است. فیلم‌نامه این فیلم را نیز کریستوفر مارکوس و استفن مک‌فیلی بر اساس رمانی به همین نام نوشته سایمون استلنهاگ نوشته‌اند.

داستان و بازیگران: فیلم سینمایی الکتریک استیت از حضور بازیگران برجسته و سرشناسی بهره می‌برد که شامل میلی بابی براون، کریس پرت، که هوی کوان، جیسون الکساندر، وودی هارلسون، آنتونی مکی، برایان کاکس، جنی اسلیت، جانکارلو اسپوزیتو و استنلی توچی است. اتفاقات این اثر سینمایی در دهه نود میلادی و در دنیایی متفاوت جریان دارد که در آن، جنگی بین انسان‌ها و ربات‌ها رخ داده است و حالا نیز جهان در دوره پسا آخرالزمانی قرار دارد.

این فیلم داستان نوجوانی به نام میشل را دنبال می‌کند که به دنبال آن است تا هر طور که شده برادر گمشده خودش را پیدا کند و برای انجام این کار نیز مجبور است در جایی سفر کند که پر از ربات‌های مختلف است. در طول مسیر او با فردی با هنرنمایی کریس پرت مواجه می‌شود که او را در این سفر همراهی می‌کند.

آیا فیلم الکتریک استیت ارزش دیدن دارد؟ فیلم سینمایی الکتریک استیت آن طور که باید جریان روان و خوبی ندارد و داستان‌سرایی آن سخت و غیر هموار احساس می‌شود و نتوانسته آن طور که باید بیننده را با کاراکترها و داستان آن‌ها همراه کند. این اثر سینمایی از جلوه‌های بصری بسیار خوب و جذابی برخوردار است و این در حالی است که بازیگران سرشناس آن نیز توانستند هنرنمایی‌های بسیار خوبی در نقش‌های خودشان داشته باشند.

این در حالی است که عوامل سازنده این اثر سینمایی جزو برخی از بهترین کارگردان‌های حال حاضر محسوب می‌شوند که توانایی زیادی در ساخت آثار بلاک‌باستری دارند. با این حال، باید گفت که این اثر سینمایی آن جرقه و الهام لازم برای تبدیل شدن به یک اثر رؤیایی و تماشایی را ندارد. با این حال، تماشای یک بار این فیلم خالی از لطف نخواهد بود.

فیلم Last Breath

عوامل سازنده: فیلم سینمایی آخرین نفس اثری در ژانر مهیج و بقا به شمار می‌رود که در سال ۲۰۲۵ میلادی به روی پرده سینماها آمده است. سکان کارگردانی این فیلم را الکس پارکینسون در دست داشته و خودش نیز به همراه میشل لافورتنه و دیوید بروکس فیلم‌نامه آن را قلم زده‌اند.

داستان و بازیگران: فیلم سینمایی آخرین نفس یک اثر بازسازی شده بر اساس مستندی به همین نام محصول سال ۲۰۱۹ میلادی است، مستندی که خود الکس پارکینسون به همراه ریچارد دا کاستا آن را ساخته بودند. این اثر سینمایی داستان گروهی از غواصان اعماق دریا را دنبال می‌کند که به دنبال یک حادثه، سعی دارند تا هم تیمی گم شده و سرگردان خودشان را پیدا کنند. وودی هارلسون، سیمو لیو، فین کول، کلیف کرتیس، مارک بونار، مای‌آنا برنینگ، بابی رینزبری و جوزف آلتین از جمله بازیگرانی هستند که در این اثر سینمایی هنرنمایی می‌کنند.

آیا فیلم آخرین نفس ارزش دیدن دارد؟ فیلم آخرین نفس اثری در ژانر مهیج به شمار می‌رود و توانسته تنش را تا حد قابل توجهی افزایش بدهد. این اثر سینمایی توانسته داستان واقعی قابل توجهی را روایت کند و این کار را نیز با حداکثر کارایی انجام داده است. این در حالی است که بازیگران این اثر سینمایی از جمله وودی هارلسون نیز موفق شدند تا هنرنمایی فوق‌العاده‌ای را از خودشان به جای بگذارند. فیلم در کل لحظاتش حس تعلیق بسیار خوبی دارد و این در حالی است که توانسته تأثیر احساسی بسیار قوی‌ای در صحنه‌های پایانی خودش ارائه کند.

انیمیشن The Most Precious of Cargoes

عوامل سازنده: انیمیشن سینمایی گران‌بهاترین محموله اثری در ژانر درام به شمار می‌رود که محصولی مشترک از بلژیک و فرانسه است و مسئولیت کارگردانی آن نیز در دستان میشل آزاناویسوس است و فیلم‌نامه آن را نیز ژان کلود گرومبرگ و خود آزاناویسوس قلم زده‌اند. این انیمیشن اقتباسی از رمانی به همین نام محصول سال ۲۰۱۹ میلادی نوشته خود ژان کلود گرومبرگ است.

داستان و بازیگران: داستان انیمیشن گران‌بهاترین محموله حول محور یک دختر یهودی بازمانده از هولوکاست است که پدرش او را از قطار در حال حرکت به سمت آشویتس به بیرون پرت می‌کند و در نهایت نیز توسط یک هیزم‌شکن و خانواده‌اش پیدا می‎‌شود. جین لوئیس ترینتیگنانت، گرگوری گادبویز، دنیس پودالیدس و دومینیک بلانک نیز از جمله صداپیشه‌های حاضر در این انیمیشن هستند.

آیا انیمیشن گران‌بهاترین محموله ارزش دیدن دارد؟ انیمیشن گران‌بهاترین محموله توانسته داستانی بسیار ساده و روان را برای مخاطبان روایت کند و گوشه دیگری از هولوکاست را برای مخاطبان به نمایش در بیاورد. این اثر مطمئناً لحظات دردناک و غمگینی درون خودش دارد ولی توانسته با استفاده از آن‌ها داستانی تأثیرگذار را روایت کند.

سریال Long Bright River

عوامل سازنده: سریال Long Bright River اثری در ژانر درام و جنایی به شمار می‌رود که بر اساس کتابی به همین نام نوشته لیز مور است. خود لیز مور نیز به همراه نیکی توسکانو وظیفه ساخت این مینی سریال را برعهده داشتند.

داستان و بازیگران: سریال Long Bright River داستان یک افسر پلیس فیلادلفیایی به نام میکی فیتزپاتریک با هنرنمایی آماندا سایفرد را دنبال می‌کند که در محله‌ای با نرخ جرم و جنایت بسیار زیاد کار می‌کند و پس از رخ دادن قتل سه زن، حالا او وظیفه خودش می‌داند تا هر طور که شده معمای قتل آن‌ها را حل کند. از جمله دیگر بازیگرانی که در این سریال هنرنمایی می‌کنند نیز می‌توان به نیکلاس پینوک، اشلی کامینگز، کالوم وینسون و جان دومان اشاره کرد.

آیا سریال Long Bright River ارزش دیدن دارد؟ سریال Long Bright River سریالی هشت قسمتی به شمار می‌رود که تمام قسمت‌های آن به صورت یکجا روی سرویس آنلاین پیکاک پخش شده است. این سریال با هنرنمایی آماندا سایفرد در نقش شخصیت اصلی داستان است و بیشتر بار سریال نیز به دوش این بازیگر بوده و او توانسته به خوبی آن را به دوش بکشد و اثری جذاب و جالب توجه را برای طرفداران آثار جنایی به ارمغان بیاورد. مطمئناً کسانی که از هنرنمایی آماندا سایفرد لذت می‌برند و مینی سریال‌های جنایی را دوست دارند، تجربه تماشای خوبی از این اثر خواهند داشت.

منبع: گیمفا