تصویری از لوگوی انیمیشن Spider-Man: Beyond the Spider-Verse منتشر شد

به تازگی استودیو انیمیشن سازی سونی تصویری را از لوگوی انیمیشن Spider-Man: Beyond the Spider-Verse منتشر کرده است. انیمیشن سینمایی Spider-Man: Beyond the Spider-Verse آخرین اثر در این سه‌گانه بسیار موفق از استودیو انیمیشن سازی سونی به شمار می‌رود که انتظار برای آن در بین طرفداران و مخاطبان بسیار زیاد است و بسیاری از افراد […]

تصویری از لوگوی انیمیشن Spider-Man: Beyond the Spider-Verse منتشر شد علی محمدپناه ۱۰:۲۷ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰