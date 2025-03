برادران وارنر تعدادی از فیلم‌های آینده خود مانند The Bride و One Battle After Another را با تاخیر اکران خواهد کرد.

درحالی که تنها یک هفته با برگزاری مراسم CinemaCon فاصله داریم، کمپانی برادران وارنر از تاخیر در اکران فیلم‌های آینده خود خبر داده است. در ابتدا، فیلم The Bride به کارگردانی مگی جیلنهال با تاخیری شش ماهه حالا در تاریخ ۶ مارس ۲۰۲۶ (۱۵ اسفند ۱۴۰۴) اکران خواهد شد. به نظر می‌رسد مراحل پس از تولید این اثر با نقش‌آفرینی کریستین بیل و جسی باکلی با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. فیلم جدید پل توماس اندرسون که با عنوان One Battle After Another شناخته می‌شود نیز با تاخیری یک ماهه مواجه شده است و کمپانی وارنر در نظر دارد تا این اثر را برای اکران در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ مهر ۱۴۰۴) آماده کند.

همچنین ساخته جدید کارگردان Barbarian، زک کرگر، با نام Weapons برای اکران در تاریخ ۸ اوت ۲۰۲۵ (۱۷ مرداد ۱۴۰۴) برنامه‌ریزی شده است. انیمیشن The Cat in the Hat با تاخیر یک هفته‌ای در ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ (۸ اسفند ۱۴۰۴) و فیلم جدید کارگردان It Follows با نام Flowervale Street در تاریخ ۱۴ اوت ۲۰۲۶ (۲۳ مرداد ۱۴۰۵) اکران خواهند شد.

منبع: DarkHorizons