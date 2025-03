تیزر فیلم جدید One Battle After Another با بازی لئوناردو دی‌کاپریو منتشر شد

تیزر فیلم جدید One Battle After Another با بازی لئوناردو دی‌کاپریو منتشر شد مینو فرجی ۱۹:۳۲ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کمپانی وارنر برو پیکچرز اولین تیزر از فیلم جدید One Battle After Another را منتشر کرد. این فیلم، ساخته‌ی پل توماس اندرسون، کارگردان برجسته‌ی سینما، با بازی لئوناردو دی‌کاپریو، رجینا هال، تیانا تیلور و شان پن است. این اولین فیلم اندرسون پس از Licorice Pizza (۲۰۲۱) است و در تاریخ ۲۶ سپتامبر روی پرده‌ی سینماها خواهد رفت. تیزر کوتاه این فیلم، که پیش از انتشار تریلر کامل در هفته آینده منتشر شده، صحنه‌هایی را نشان می‌دهد که شخصیت‌ها در حال تیراندازی در یک میدان باز هستند. در یکی از صحنه‌ها، تیانا تیلور را می‌بینیم که در دوران بارداری با یک تفنگ شلیک می‌کند، درحالی‌که دی‌کاپریو با آرامش مشغول نوشیدن است و او را تماشا می‌کند. در سکانس بعدی، نوزاد متولد می‌شود و راوی می‌پرسد: حالا با این بچه می‌خوای چیکار کنی؟. سپس فیلم به آینده می‌رود و دختر همان زن را در حال تیراندازی نشان می‌دهد. دی‌کاپریو که حالا مسن‌تر شده و ریش دارد، از پشت یک تفنگ دوربین‌دار نشانه می‌گیرد و شخصیت شان پن، دختری را که جیغ می‌زند، در کوچه‌ای می‌کشاند. دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰ پیش از انتشار این تیزر، اطلاعات زیادی از داستان فیلم منتشر نشده بود، به‌جز اینکه فیلم در دنیای معاصر جریان دارد و یک اثر گروهی است. بااین‌حال، حتی قبل از مشخص‌شدن داستان، شایعاتی وجود داشت مبنی بر اینکه این فیلم پرهزینه‌ترین پروژه‌ی اندرسون خواهد بود. طبق گزارش ورایتی، بودجه‌ی فیلم ابتدا ۱۰۰ میلیون دلار برآورد شده بود، اما جدیدترین گزارش‌ها این مبلغ را تا ۱۴۰ میلیون دلار اعلام کرده‌اند. این فیلم، ششمین همکاری پل توماس اندرسون با جانی گرین‌وود، آهنگساز معروف، و همچنین پنجمین همکاری او با آدم سامنر، دستیار اول کارگردان است که در نوامبر ۲۰۲۴ درگذشت. فیلم‌برداری اصلی این پروژه در ژانویه ۲۰۲۴ در کالیفرنیا آغاز شد، جایی که اغلب فیلم‌های اندرسون در آن ساخته شده‌اند. فیلم با دوربین‌های 35mm و فرمت VistaVision ضبط شده است. همچنین بخش‌هایی از فیلم در ال‌پاسو، تگزاس فیلم‌برداری شده است. فیلم قبلی اندرسون، Licorice Pizza، علی‌رغم نقدهای مثبت، در گیشه موفق عمل نکرد و نتوانست بودجه‌ی ۴۰ میلیون دلاری خود را جبران کند. اما این بار، با حضور بازیگران مطرحی همچون لئوناردو دی‌کاپریو و شان پن و همچنین بازگشت آلانا هایم، انتظار می‌رود که One Battle After Another یکی از فیلم‌های مهم و پرحاشیه‌ی ۲۰۲۵ باشد. منبع: ورایتی

منبع متن: gamefa