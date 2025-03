مایکروسافت، علی‌رغم شکست سریال Halo، قصد ندارد از دنیای اقتباس‌های سینمایی و تلویزیونی بازی‌های ویدیویی خود عقب‌نشینی کند.

فیل اسپنسر، رئیس بخش گیمینگ مایکروسافت، در گفت‌وگویی با سایت خبری ورایتی تأیید کرده که طرفداران می‌توانند انتظار اقتباس‌های بیشتری از بازی‌های این کمپانی را داشته باشند.

صحبت‌های اسپنسر پیش از اکران فیلم A Minecraft Movie مطرح شد؛ فیلمی که جک بلک در آن نقش‌آفرینی می‌کند و انتظارات بالایی از آن وجود دارد و درصورتی‌که موفق شود، احتمالاً دنباله‌هایی برای آن ساخته خواهد شد.

مایکروسافت اخیراً با سریال Fallout که از پرایم ویدیو پخش شد، موفقیتی بزرگ به دست آورد و فصل دوم آن در حال ساخت است. اما در مقابل، اقتباس تلویزیونی Halo پس از دو فصل پرهزینه و شکست در جلب نظر منتقدان و مخاطبان، لغو شد. بااین‌حال، اسپنسر می‌گوید که این شکست‌ها باعث یادگیری بیشتر آن‌ها شده و مایکروسافت حالا با اعتمادبه‌نفس بیشتری در این مسیر حرکت می‌کند.

او توضیح داد:

ما از تجربه‌ی ساخت Halo و Fallout درس گرفتیم. این تجربیات به ما اعتمادبه‌نفس بیشتری می‌دهد که به کارمان ادامه دهیم. قطعاً برخی از پروژه‌ها شکست خواهند خورد، اما جامعه‌ی Xbox می‌تواند مطمئن باشد که ما در حال یادگیری هستیم و اقتباس‌های بیشتری در راه است.

سوال اصلی این است که مایکروسافت چه بازی‌هایی را در آینده به سینما و تلویزیون خواهد آورد؟



در سال ۲۰۲۲، نتفلیکس اعلام کرد که در حال کار روی فیلم لایواکشن و سریال انیمیشنی بر اساس Gears of War است. از آن زمان تاکنون اطلاعات زیادی منتشر نشده، به‌جز اینکه دیو باتیستا همچنان علاقه دارد که در نقش مارکوس فینیکس ظاهر شود.

با موفقیت Fallout، شاید پرایم ویدیو بخواهد یک سریال تلویزیونی بر اساس The Elder Scrolls / Skyrim بسازد. بااین‌حال، آمازون پیش‌تر با The Rings of Power و The Wheel of Time ژانر فانتزی را پوشش داده است.

سونی یک فیلم از Gran Turismo ساخت که برخلاف انتظار، موفق بود. آیا مایکروسافت نسخه‌ای از Forza Horizon را به سینما می‌آورد؟

مایکروسافت حالا صاحب Activision Blizzard است. شاید بالاخره زمان ساخت یک فیلم سینمایی Call of Duty فرا رسیده باشد. همچنین، سال‌ها پیش، اقتباس‌هایی از Warcraft، Overwatch و Diablo در نتفلیکس در دست توسعه بود که لغو شدند. شاید مایکروسافت بتواند این پروژه‌ها را احیا کند.

با موفقیت فیلم‌های .Super Mario Bros و Sonic the Hedgehog، احتمال دارد که Crash Bandicoot نیز یک فیلم یا سریال انیمیشنی دریافت کند.

با در نظر گرفتن اینکه نسخه‌ی جدید Fable قرار است در سال ۲۰۲۶ منتشر شود، شاید این عنوان فانتزی نیز اقتباس خود را دریافت کند.

مایکروسافت در حالی قصد گسترش اقتباس‌های سینمایی و تلویزیونی را دارد که سونی و نینتندو در این زمینه جلوتر هستند. سونی با Uncharted,The Last of Us و Twisted Metal موفق بوده و God of War, Horizon Zero Dawn و Ghost of Tsushima را نیز در دست ساخت دارد. نینتندو، بزرگ‌ترین موفقیت تاریخ اقتباس‌های بازی‌های ویدیویی را با The Super Mario Bros. Movie تجربه کرد و در حال ساخت فیلم The Legend of Zelda است.

منبع: ign