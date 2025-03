با انتشار تریلری از زمان عرضه Mandragora: Whispers of the Witch رونمایی شد

در جریان رویداد Future Games Show، از تاریخ عرضه Mandragora: Whispers of the Witch، جدید‌ترین اثر استودیوی Primal با انتشار تریلری رونمایی شد. شما می‌توانید تریلر منتشر شده از این عنوان ژانر سولز لایک را در ادامه تماشا کنید: Mandragora: Whispers of the Witch در ۱۷ آوریل سال جاری (۲۸ فروردین) برای پلی استیشن ۵، […]