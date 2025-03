تریلر گیم‌پلی WILL: Follow The Light منتشر شد

استودیوی Tomorrow Head بخشی از گیم‌پلی بازی جدید خود به نام WILL: Follow The Light را با تمرکز بر شخصیت‌ها، اکتشاف و سیستم قایق‌رانی پیشرفته این عنوان منتشر کرده است. در ادامه، تریلر منتشر شده از گیم‌پلی WILL: Follow The Light را مشاهده می‌کنید: این عنوان که گیم‌پلی آن بر حل معما و پازل، کاوش […]