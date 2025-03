الیزابت پوزی و ویل هوچمن به جمع بازیگران سریال Vought Rising پیوستند

طبق گزارش منتشر شده، الیزابت پوزی و ویل هوچمن در سریال Vought Rising که پیش‌درآمدی برای سریال The Boys محسوب می‌شود، حضور خواهند داشت.

طبق گزارش خبرگزاری Variety، ویل هوچمن در نقش شخصیتی که هنوز نامش فاش نشده، در این سریال حضور دارد. هوچمن پیش از این در نقش جو هیل در سریال Blood Bloods به ایفای نقش پرداخته بود. او همچنین در قسمت‌هایی از سریال‌های Feud (پخش از شبکه FX) و Before (پخش از اپل تی‌وی پلاس) حضور داشته است. از بین برخی دیگری از آثاری که او در آنها حضور داشته می‌توان فیلم‌های Let Him Go (2020)، Critical Thinking (2020)، Master (2022)، The Greatest Beer Run Ever (2022) و Atrabilious (2023) را نام برد. او همچنین به‌زودی در یک فیلم ترسناک به نام The Cycle که توسط جردن داونی کارگردانی شده دیده خواهد شد.

همچنین طبق گزارش خبرگزاری Deadline، الیزابت پوزی نیز برای بازی در نقشی اصلی به سریال Vought Rising پیوسته است، اما جزئیاتی از نقشی که او بازی خواهد کرد در دسترس نیست. پوزی برای بازی در نقش بکی در سریال Euphoria و تریشا در سریال Heels معروف است. او همچنین در فیلم‌هایی چون Gully (2019) و Dreamcatcher (2021) حضور داشته است.

جنسن اکلس و آیا کش

طبق اخبار منتشر شده، جنسن اکلس و آیا کش هم در این سریال دوباره نقش‌های خود به‌ عنوان سولجر بوی و استورم‌فرانت را ایفا خواهند کرد. در حال حاضر اطلاعات زیادی در مورد داستان Vought Rising در دسترس نیست، جز اینکه داستان در دهه ۱۹۵۰ میلادی رخ می‌دهد و به ریشه‌های شرکت Vought می‌پردازد. این سریال تابستان گذشته از طرف آمازون برای پخش در Amazon Prime Video سفارش داده شده است و تولید آن انتظار می‌رود که در اواخر امسال آغاز شود.

تاریخ پخش هنوز مشخص نشده است.

منبع: coming soon