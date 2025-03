نسخه ریمستر The Last of Us 2 قرار است در ۳ آوریل (۱۴ فروردین)، برای PC عرضه شود و محتوای جدید No Return به‌عنوان یک به‌روزرسانی رایگان برای PS5 منتشر خواهد شد.

محتوای جدید No Return برای The Last of Us 2 هم‌زمان با عرضه نسخه PC منتشر خواهد شد و در همان تاریخ، آپدیت ۲.۰.۰ برای PS5 نیز در دسترس قرار می‌گیرد. این آپدیت شامل چهار نقشه جدید، دو شخصیت تازه، تروفی‌های جدید و رفع برخی مشکلات فنی است.

چه چیزهایی در No Return جدید است؟ اولین نقشه جدید، Overlook، نمایی از شهر سیاتل را به نمایش می‌گذارد. دومین نقشه، School، همان مدرسه‌ای است که بازیکنان احتمالاً نبرد با W.L.F را در کنار الی و دینا در آن به یاد دارند. نقشه سوم، Streets، در محله متروکه Hillcrest جریان دارد. و در نهایت، Nest، همان ساختمان آلوده‌ای که در The Last of Us Part 2، ابی باید آن را از مبتلایان پاک‌سازی می‌کرد.

PC ، Playstation ، PlayStation 5 ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی

Naughty Dog, Sony, The Last of Us 2 Remastered

منبع متن: gamefa