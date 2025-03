طبق اخبار منتشر شده، چهار عدد از بازی‌های کلاسیک Koei که برای کنسول SNES منتشر شده بودند، هفته آینده به سرویس Nintendo Switch Online اضافه خواهند شد.

لیست این بازی‌ها را در ادامه میتوانید مطالعه کنید:

Nobunaga’s Ambition

Nobunaga’s Ambition: Lord of Darkness

Romance of the Three Kingdoms 4: Wall of Fire

Uncharted Water: New Horizons

این عناوین در تاریخ ۲۸ مارس (۸ فروردین) به سرویس نینتندو افزوده خواهند شد و به این ترتیب، تعداد کل عناوین SNES موجود در Switch Online به ۷۳ بازی خواهد رسید.

بازی Nobunaga’s Ambition نسخه‌ای از بازی منتشر شده برای PC در سال ۱۹۸۶ است که پیش از این پورت‌های متعددی دریافت کرده بود. این بازی در دوره سنگوکوی ژاپن (حدود سال‌های ۱۴۶۷ تا ۱۶۰۳) جریان دارد و بازیکنان می‌توانند در آن کنترل اودا نوبوناگا یا یکی دیگر از دایمیوهای (اربابان فئودال) ژاپن را بر عهده بگیرند تا با تصرف تمام مناطق، ژاپن را متحد کنند.

بازی Nobunaga’s Ambition: Lord of Darkness نیز گیم‌پلی‌ای مشابه به عنوان قبلی دارد، اما برخلاف بسیاری از بازی‌های Koei که سناریوهای متعددی را شامل می‌شوند، در این بازی فقط دو سناریو بزرگ وجود دارد که یکی در سال ۱۵۵۵ و دیگری در سال ۱۵۷۱ اتفاق می‌افتد. در اولین سناریو نوبوناگا یک دایمیوی سطح پایین و در سناریوی دیگر نوبوناگا فردی قدرتمند است که در برابر نیروهای پنج ایالت دیگر قرار می‌گیرد.

بازی Romance of the Three Kingdoms 4: Wall of Fire بر اساس رمانی چینی با همین نام به جا مانده از قرن ۱۴ ساخته شده است و شش سناریو و ۴۵۰ افسر مرد و زن برای انتخاب دارد، همچنین این امکان وجود دارد که ۱۰۸ شخصیت جدید در بازی بسازید.

بازی Uncharted Water: New Horizons در واقع شش داستان در یک بازی است. هر کدام از شش شخصیت قابل بازی ماجراجویی کاملاً متفاوتی دارند و همگی در جست‌وجوی اهداف مختلف در دریاها سفر می‌کنند.

اضافه شدن این چهار اثر با حذف یکی از بازی‌های قدیمی همزمان خواهد بود. Super Soccer در تاریخ ۲۸ مارس از Switch Online حذف خواهد شد. این اولین بار است که نینتندو یک بازی را از این سرویس حذف می‌کند.

بازی‌های NES ،SNES ،Game Boy و Game Boy Color به‌ عنوان بخشی از اشتراک استاندارد Switch Online در دسترس هستند. هزینه استفاده از این اشتراک برای ۱۲ ماه ۱۹.۹۹ دلار / ۱۷.۹۹ پوند / ۱۹.۹۹ یورو است.