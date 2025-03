سیدنی سویینی به فیلم I Pretended To Be A Missing Girl پیوست

به تازگی مشخص شده است که سیدنی سویینی در فیلم I Pretended To Be A Missing Girl بازی خواهد کرد و جزو تهیه‌کنندگان آن نیز خواهد بود. فیلم I Pretended To Be A Missing Girl بر اساس داستان کوتاهی در Reddit به نویسندگی جو کوت ساخته خواهد شد. در این داستان کوتاه، زنی سرگردان خود […]