تیزری برای قسمت ۱۲ فصل دوم انیمه سریالی Solo Leveling منتشر شد

به تازگی تیزری برای قسمت ۱۲ فصل دوم انیمه سریالی Solo Leveling منتشر شده که در آن، برو با جینوو آشنا می‌شود.

برای مدتی است که پخش فصل دوم انیمه سریالی Solo Leveling در جریان است، فصل دومی که عنوان آن Arise From the Shadow است. حالا نیز استودیو A-1 Pictures تصمیم گرفته تا تیزری را برای قسمت ۱۲ فصل دوم این انیمه سریالی منتشر کند که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده یا دانلود کنید.

پس از رویدادهای بسیار مهیج و پر از تعلیقی که در قسمت ۱۱ فصل دوم انیمه سریالی Solo Leveling رخ داد، حالا جینوو از راه رسیده و قرار است با بِرو مواجه شود. ما بِرو را می‌بینیم که از او می‌پرسد که آیا او پادشاه است و جینوو نیز به تمسخر می‌گوید که مورچه‌ها نباید صحبت کنند.

همانند قسمت‌های قبلی، استودیو انیمیشن سازی A-1 Pictures مسئولیت ساخت این قسمت را نیز برعهده داشته است. گفته شده که فصل دوم این انیمه سریالی شامل ۱۳ قسمت است و این به معنای آن است که این قسمت ۱۲ که به زودی پخش خواهد شد، قسمت یکی مانده به آخر محسوب می‌شود.

قسمت ۱۲ فصل دوم انیمه سریالی Solo Leveling با عنوان Are You the King of Humans است که در تاریخ ۲۲ مارس سال ۲۰۲۵ میلادی (شنبه ۲ فروردین ۱۴۰۴) روی سرویس آنلاین کرانچی‌رول پخش خواهد شد.

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

منبع: animecorner