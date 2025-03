اولین پوستر از فیلم Not Just a Goof منتشر شد

اولین پوستر منتشر شده از فیلم Not Just a Goof، یکی از شخصیت‌های کلاسیک و دوست داشتنی دیزنی را نمایش می‌دهد. فیلم Not Just a Goof یک مستند است که به بررسی روند ساخت انیمیشن کلاسیک دیزنی با نام A Goofy Movie که در سال ۱۹۹۵ منتشر شد، می‌پردازد. این مستند توسط کریستوفر نینس و […]

اولین پوستر از فیلم Not Just a Goof منتشر شد علی بهنیا ۰۷:۴۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲