روند ساخت فصل سوم سریال House of the Dragon آغاز شده است و احتمالاً سال آینده شاهد پخش آن هستیم. بر اساس آخرین گزارش‌ها، فیلم‌برداری فصل سوم سریال House of the Dragon در استودیوهای برادران وارنر در شرق انگلستان آغاز شده است و تا ماه اکتبر ادامه خواهد داشت. پس از آن سریال وارد مرحله پس از تولید می‌شود تا برای پخش در سال ۲۰۲۶ آماده شود. هنوز تاریخ دقیقی برای شروع پخش اعلام نشده است اما با توجه به اینکه فصل دوم در خرداد ۱۴۰۳ منتشر شد، احتمال دارد که فصل سوم نیز تاریخ پخش تابستانی داشته باشد. همچنین شبکه HBO نیز هنوز این خبر را رسماً تأیید نکرده است، اما طرفداران می‌توانند در آینده نزدیک منتظر تایید این خبر باشند. رایان کندال، خالق و تهیه‌کننده سریال، به طرفداران وعده داده است فصل سوم این سریال بسیار بزرگتر و مهیج‌تر از فصل‌های گذشته خواهد بود. او اعلام کرده، در این فصل قرار است چهار رویداد بزرگ از کتاب‌های مجموعه House of the Dragon به‌ تصویر کشیده شوند. این صحبت‌ها به معنای افزایش چالش‌ها و پیچیدگی‌های دنیای سریال در فصل جدید است. رایان کندال همچنین اشاره کرده که قرار است یک قسمت خاص در فصل ۳ وجود داشته باشد. طبق صحبت‌های او این قسمت از داستان خطی سریال فاصله می‌گیرد و تغییر مفهومی خاصی را برای بینندگان به وجود می‌آورد. او این اپیزود را “بسیار شخصیت‌محور” و “هیجان‌انگیز” توصیف کرده و اظهار کرده که منتظر است ببیند چطور این اپیزود به تصویر کشیده خواهد شد. به‌طور کلی، به نظر می‌رسد که طرفداران در فصل سوم House of the Dragon با تصمیمات جسورانه و داستانی پیچیده‌تر مواجه خواهند شد. منبع: movie web

