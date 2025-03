تصویر جدید فیلم Ballerina آنا د آرماس را نشان می‌دهد

علی محمدپناه ۱۱:۰۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲

به تازگی تصویری از فیلم Ballerina منتشر شده که در آن، آنا د آرماس مشعل به دست دیده می‌شود. فیلم Ballerina نسخه‌ای فرعی از مجموعه فیلم‌های John Wick به شمار می‌رود، فیلم‌هایی که در آن‌ها، کیانو ریوز نقش شخصیت اصلی داستان را بازی می‌کند. حالا کیانو ریوز قرار است بار دیگر در این فیلم نقشش به عنوان جان ویک را بازآفرینی کند. نقش اصلی فیلم بالرین را نیز آنا د آرماس بازی خواهد بود. علاوه بر آنا د آرماس و کیانو ریوز، از جمله دیگر بازیگرانی که در این اثر سینمایی هنرنمایی می‌کنند نیز می‌توان به نورمن ریدس، بازیگر سریال The Walking Dead، در نقش پاین اشاره کرد. ایان مک‌شین و لنس ردیک فقید نیز دوباره در نقش‌های وینستون و شارون در این فیلم نسخه فرعی حضور خواهند داشت. فیلم‌نامه فیلم Ballerina توسط شای هاتن نوشته شده و لن وایزمن کارگردانی آن را بر عهده دارد. این اولین نسخه فرعی سینمایی از دنیای جان ویک به شمار می‌رود و این در حالی است که کمپانی لاینزگیت به دنبال راه‌هایی برای گسترش بیشتر این فرنچایز است. تصویر تازه منتشر شده از فیلم بالرین را در ادامه می‌توانید مشاهده کنید که در آن، آنا د آرماس در نقش ایو و با یک مشعل در دستش دیده می‌شود. فیلم Ballerina فیلم Ballerina قرار است در تاریخ ۶ ژوئن سال ۲۰۲۵ میلادی (جمعه ۱۶ خرداد ۱۴۰۴) روی پرده‌ی سینماها اکران شود.

Ana de Armas, Ballerina, From the World of John Wick: Ballerina

منبع متن: gamefa