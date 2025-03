نقدها و نمرات فیلم Snow White از دیزنی

نقدهای فیلم سینمایی Snow White از دیزنی منتشر شده و این فیلم لایو اکشن و بازسازی شده نمرات پایینی گرفته است.

فیلم سینمایی Snow White اثری لایو اکشن به شمار می‌رود که بر اساس انیمیشن کلاسیکی به همین نام محصول سال ۱۹۳۷ میلادی بازسازی شده و با هنرنمایی ریچل زگلر در نقش شخصیت اصلی داستان یعنی سفید برفی و گل گدوت در نقش ملکه شرور است.

منتقدان بر این باور هستند که فیلم سینمایی Snow White با وجود هنرنمایی درخشان و خیره‌کننده ریچل زگلر سبب شده تا یک تجربه تماشای بد نباشد اما رفتار و رویکرد عجیب این اثر نسبت به منبع داستانی اصلی آن و همچنین برخی از انتخاب‌های فیلم‌سازی در این اثر سینمایی باعث شدند تا همه از تماشای این فیلم خوشحال و خشنود نباشند.

تاکنون در وب سایت راتن تومیتوز ۱۷۸ نقد برای فیلم سینمایی Snow White منتشر شده که امتیاز پایین ۴۴ درصد را برای آن به همراه داشته است. در وب سایت متاکریتیک نیز امتیاز ۵۰ از صد برای این فیلم ثبت شده که بر اساس ۴۷ نقد منتشر شده برای آن در این وب سایت است. در ادامه نظر برخی از منتقدان برتر جهانی درباره این فیلم را مشاهده می‌کنید.

نظر منتقدان درباره فیلم سینمایی Snow White

راتن تومیتوز | ۱۷۸ نقد – امتیاز ۴۴ درصد

| ۱۷۸ نقد – امتیاز ۴۴ درصد متاکریتیک | ۴۷ نقد – امتیاز ۵۰ از صد

