کریستوف والتس به فصل پنجم Only Murders in the Building پیوست

به تازگی اعلام شده است که کریستوف والتس به فصل پنجم سریال Only Murders in the Building پیوسته است.

سریال Only Murders in the Building درباره‌ی سه همسایه در آپارتمانی به اسم آرکونیا واقع در نیویورک است. این سه همسایه دور هم جمع می‌شوند تا یک پادکست جنایات واقعی درباره قتل‌های دیگر همسایه‌ها ضبط کنند.

فصل اول این سریال در سال ۲۰۲۱ پخش شد و از آن زمان مورد استقبال بینندگان و منتقدین قرار گرفته و برای جوایز زیادی نیز نامزد شده است.

سریال Only Murders in the Building توسط استیو مارتین و جان هافمن ساخته شده و از بازیگران این سریال می‌توان به سلنا گومز، مریل استریپ، مارتین شورت و استیو مارتین اشاره کرد.

منبع: گیمفا