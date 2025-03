به گفته یکی از منابع داخلی صنعت بازی، سونی درحال توسعه یک پروژه کوچک داستانی از سری God of War بوده که در آن به اساطیر یونانی بازمی‌گردد.

جف گراب (Jeff Grubb) در شبکه اجتماعی X در جواب پرسش‌های بسیار کاربران درباره کالکشن ریمستر God of War، از وجود داشتن یک بازی اسپین‌آف خبر داد. او نوشت:

من تلاش کردم اطلاعات بیشتری [درباره آینده سری God of War] پیدا کنم: یک پروژه God of War در یونان قرار است امسال متتشر شود. آن یک کالکشن ریمستر نیست، بلکه یک پروژه داستانی فرعی جدید خواهد بود. من چیزی درباره یک کالکشن ریمستر نشنیده‌ام، اما یکی از منابعم گفت که خبری از سری God of War در State of Play نیست و ممکن است در سالگرد سری شاهد یک سوپرایز باشیم.