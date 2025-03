بدترین بازی تاریخ به فروشگاه استیم اضافه خواهد شد

بازی Big Rigs: Over the Road Racing که به عنوان بدترین بازی تاریخ شناخته می‌شود، قرار است به زودی در پلتفرم استیم در دسترس بازیکنان رایانه‌های شخصی قرار بگیرد. طبق جزئیات به دست آمده از وب‌سایت SteamDB، بازی Big Rigs: Over the Road Racing قرار است در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ به پلتفرم استیم افزوده […]

رضا شیرمردی ۱۶:۲۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳