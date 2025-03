منبع داخلی: فردا از نسخه PS5 بازی Indiana Jones رونمایی می‌شود

به نقل از billbil-kun، منبع داخلی مشهور، به‌نظر می‌رسد فردا، ۲۴ مارس (۴ فروردین)، از نسخه PS5 بازی Indiana Jones and the Great Circle رونمایی خواهد شد. همچنین، منبع داخلی مذکور تصویری از نسخه فیزیکی آن را به اشتراک گذاشت. در ادامه، تصویری که billbil-kun از نسخه فیزیکی بازی Indiana Jones and the Great Circle […]

امین رحیمی ۱۶:۲۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳