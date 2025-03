آماندا سایفرد در مصاحبه تازه خودش از دلیل رد کردن نقش شخصیت گامورا از دنیای سینمایی مارول گفته است.

قبل از اینکه بازیگر برنده جایزه اسکار زوئی سالدانیا برای هنرنمایی در نقش گامورا در فیلم سینمایی Guardians of the Galaxy محصول سال ۲۰۱۴ میلادی انتخاب شود،‌ کارگردان این اثر سینمایی یعنی جیمز گان ابتدا این نقش را به آماندا سایفرد پیشنهاد داده بود.

آماندا سایفرد در کارنامه هنری خودش سابقه نقش‌آفرینی در نقش‌ها و ژانرهای مختلفی از جمله فیلم کمدی Mean Girls، فیلم ترسناک Jennifer’s Body و فیلم‌های موزیکال Mamma Mia و Les Miserables را دارد. او در نهایت تصمیم گرفت تا نقش گامورا را قبول نکند و دلایلی برای این کار داشته است.

در شرایطی که بسیاری از بازیگران مرد و زن تمایل دارند تا نقشی را در فیلمی از دنیای سینمایی مارول بازی کنند، آماندا سایفرد تصمیم گرفت تا این نقش را قبول نکند. آماندا سایفرد اظهار داشته که او با کسانی که با بازیگران فیلم‌های ایکس-من کار کرده بودند، در ارتباط بوده و همین نیز باعث شده تا درک بهتری از سختی‌های هنرنمایی در این فیلم‌ها داشته باشد.

اخبار سینما ، فیلم و سریال

Amanda Seyfried, Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy 3

منبع متن: gamefa