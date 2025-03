عنوان و مدت زمان قسمت اول فصل دوم The Last of Us مشخص شد

زمان زیادی تا پخش فصل دوم سریال The Last of Us باقی نمانده و در خبری، عنوان و مدت زمان قسمت اول مشخص شده است.

سریال The Last of Us یکی از مورد انتظارترین سریال‌های امسال است که بر اساس ویدیو گیمی به همین نام ساخته شده است. فصل اول این سریال مخاطبان زیادی را به خود جذب کردند و این مخاطبان بی‌صبرانه منتظر فصل دوم هستند.

عنوان قسمت اول فصل دوم سریال The Last of Us، “روزهای آینده” یا Future Days است. مدت زمان این قسمت نیز یک ساعت خواهد بود.

