رسمی: Indiana Jones and the Great Circle در تاریخ ۱۷ آوریل برای PS5 منتشر می‌شود

با اعلام رسمی بتسدا و ایکس باکس، بازی Indiana Jones and the Great Circle در تاریخ ۱۷ آوریل برای کنسول پلی استیشن ۵ منتشر خواهد شد. همان طور که پیش‌تر فاش شده بود، پیش‌خرید عنوان Indiana Jones and the Great Circle برای پلی استیشن ۵ از تاریخ ۲۵ مارس (۵ فروردین) آغاز شده و بازی […]