اسکار آیزاک در سریال Stowaway، نقش بزرگترین کلاهبردار زنده دنیا را بازی خواهد کرد

اسکار آیزاک، در سریال زندگینامه‌ای جدید Stowaway که از شبکه اپل تی‌وی پلاس پخش خواهد شد، علاوه بر ایفای نقش اصلی به عنوان تهیه‌کننده اجرایی نیز فعالیت خواهد کرد.

استیون لوونسون، که آثار تحسین‌شده‌ای همچون Dear Evan Hansen را در کارنامه خود دارد، مسئولیت توسعه این مجموعه را بر عهده خواهد داشت. همچنین، آلفونسو گومز رخون، کارگردان آثاری چون Me and Earl and the Dying Girl، قسمت آزمایشی این سریال را کارگردانی خواهد کرد. بر اساس گزارش منتشر شده در ورایتی، اپل تی‌وی پلاس پس از یک رقابت فشرده، موفق به کسب امتیاز پخش Stowaway شده است.

اسکار آیزاک در سریال Stowaway نقش خوان کارلوس گوزمان، یک کلاهبردار اهل کلمبیا که به عنوان بزرگترین کلاهبردار زنده شناخته می‌شود را ایفا خواهد کرد. گوزمان، با استفاده از هویت‌های جعلی، در مسیر رسیدن به ثروت، میلیون‌ها دلار از افراد ثروتمند در کشورهای مختلف را به سرقت برده است. این سریال زندگینامه‌ای، به بررسی نحوه طراحی نقشه‌های پیچیده گوزمان و چگونگی تبدیل شدن او به یک هدف بین‌المللی در کشورهایی نظیر ژاپن، کانادا، مکزیک و غیره می‌پردازد.

خلاصه داستان Stowaway به این صورت است:

او با سفرهای متعدد به اقصی نقاط جهان و استفاده از اسامی جعلی مختلف، توانسته از مشتریان ثروتمند ساکن در لوکس‌ترین هتل‌های جهان میلیون‌ها دلار به سرقت ببرد. با وجود مهارت بالای او در جعل هویت قربانیان، خوان همواره در حال فرار بود؛ نه فقط از دست اسکاتلندیارد، پلیس لاس وگاس یا اینترپل، بلکه از گذشته‌ای که به نظر می‌رسید هرگز نمی‌تواند از آن رهایی یابد.

اسکار آیزاک که به عنوان یکی از برجسته‌ترین بازیگران قرن بیست و یکم شناخته می‌شود، با حضور در فیلم‌هایی همچون Inside Llewyn Davis و Spider-Man: Across the Spider-Verse جایگاه ویژه‌ای در صنعت سینما برای خود کسب کرده است. او از طریق شرکت تولیدی خود، Mad Gene Media، به عنوان یکی از تهیه‌کنندگان اجرایی Stowaway فعالیت خواهد کرد.

منبع: Comingsoon