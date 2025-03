تمرکز سونی بر عناوین سرویس محور در خروج یکی از مدیران ارشد نقش داشت

شاون لیدن (Shawn Layden) که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ به عنوان رئیس بخش سرگرمی تعاملی سونی (Sony Interactive Entertainment) فعالیت کرده است، جزئیات بیشتری پیرامون جدایی خود از این شرکت فاش کرد.

در نسل هشتم کنسول‌ها، سونی با PS4 میزبان بلاک‌باسترهای تحسین‌ شده‌ای مانند God of War، Ghost of Tsushima و Spider-Man بود. منتقدان هم از فرنچایزهای موجود و هم از IPهای جدید راضی بودند. لیدن در اواخر سال ۲۰۱۹ سونی را ترک کرد و زمانی که PS5 در سال ۲۰۲۰ عرضه شد، استراتژی سونی به طور قابل توجه‌ای تغییر کرد.

سونی خیز بزرگی به سمت بازی‌های سرویس محور برداشت

منبع متن: gamefa