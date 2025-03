مدت زمان فیلم Thunderbolts مشخص شد

گزارش‌هایی از مدت زمان احتمالی فیلم Thunderbolts منتشر شده که اگر درست باشد، این عنوان نسبت به فیلم قبلی دنیای سینمایی مارول کمی طولانی‌تر است.

اخیراً، خبرگزاری CBR در گزارشی از یک منبع معتبر اعلام کرده است که فیلم *Thunderbolts درجه سنی PG-13 را دریافت کرده و مدت زمان آن ۱۲۶ دقیقه یا به عبارتی ۲ ساعت و ۶ دقیقه است. زمان اعلام شده در بین فیلم‌های ابرقهرمانی عددی استاندارد است که پیش از این نیز در دیگر عناوین شاهدش بودیم. به‌ طور مثال فیلم Deadpool & Wolverine با مدت زمان ۱۲۸ دقیقه و فیلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania با مدت زمان ۱۲۵ دقیقه تولید و اکران شدند. با توجه به این خبر به نظر می‌رسد فیلم Thunderbolts طولانی‌تر از فیلم Captain America: Brave New World باشد که زمانی برابر با ۱۱۸ دقیقه داشت.

پوستر Thunderbolts

جیک شرایر که سابقه کارگردانی فیلم‌های Robot & Frank و Paper Towns را در کارنامه داد، وظیفه کارگردانی فیلم Thunderbolts را بر عهده داشته است. همچنین نویسندگانی همچون لی سونگ-جین (نویسنده سریال Beef)، اریک پیرسون (نویسنده فیلم‌های Black Widow و Godzilla vs. Kong) و جوآنا کالو (نویسنده فیلم The Bear) وظیفه نوشتن فیلم‌نامه فیلم Thunderbolts را بر عهده داشته‌اند.

فلورنس پیو در نقش یلنا بلووا، سباستین استن در نقش باکی بارنز ملقب به وینتر سولجر، وایت راسل در نقش جان واکر ملقب به US Agent، دیوید هاربر در نقش الکسی شوستاکوف ملقب به رد گاردین، هانا جان کامن در نقش گوست، اولگا کوریلنکو در نقش تسک‌مستر، جولیا لوئی درایفوس در نقش والنتینا، هریسون فورد در نقش رئیس جمهور تاندربولت راس و گرالداین ویسونافن از جمله بازیگرانی هستند که در فیلم *Thunderbolts حضور دارند و به ایفای نقش پرداخته‌اند.

