کریس ایوانز برای ایفای نقشی نامشخص در فیلم The Fantastic Four: First Steps حضور خواهد داشت

به نظر می‌رسد کریس ایوانز در فیلم The Fantastic Four: First Steps نقش‌آفرینی خواهد کرد.

با نزدیک شدن به پایان فاز پنجم دنیای سینمایی مارول، طرفداران این جهان بی‌صبرانه منتظر آغاز فاز ششم با فیلم The Fantastic Four: First Steps هستند. فیلمی که ابتدا در سال ۲۰۱۹ معرفی شد تا داستان این ابرقهرمانان دوست‌داشتنی پس از چند اقتباس ناموفق باری دیگر بر روی پرده نقره‌ای روایت شود. حالا طبق گزارش MTTSH، کریس ایوانز برای ایفای نقشی نامشخص در این اثر حضور خواهد داشت. کریس ایوانز با حضور در فرنچایز چهار شگفت‌انگیز غریبه نیست، زیرا در در سال ۲۰۰۵ میلادی نقش شخصیت جانی استورم را در Fantastic Four ایفا کرد.

سکان کارگردانی فیلم The Fantastic Four: First Steps در دستان مت شکمن بوده که پیش‌تر وظیفه کارگردانی تعدادی از اپیزودهای سریال‌هایی مانند WandaVision و Monarch: Legacy of Monsters را برعهده داشته است. از بازیگران این فیلم نیز می‌توان پدرو پاسکال، ونسا کربی، جوزف کوئین، ابن ماس-بچراک، رالف اینسون و جولیا گارنر اشاره کرد.

فیلم The Fantastic Four: First Steps برای اکران در تاریخ ۲۵ جولای ۲۰۲۵ (۳ مرداد ۱۴۰۴) برنامه‌ریزی شده است.