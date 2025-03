اولین پوستر از فیلم ترسناک Him در رویداد CinemaCon دیده شد

اولین پوستر از فیلم Him در رویداد CinemaCom دیده شده است.

فیلم ترسناک Him حول‌محور بازیکن راگبی جوانی جریان دارد که قرار است برای تمرین با یکی از ورزشکاران افسانه‌ای تیم Dynasty به منطقه‌ای دور افتاده برود. حالا به تازگی اولین پوستر از این اثر در جریان رویداد CinemaCon دیده شده است که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید.

سکان کارگردانی فیلم Him در دستان جاستین تیپینگ است که سابقه ساخت آثاری مانند Kicks و Joe vs. Carole را در کارنامه خود دارد. همچنین جردن پیل یکی از تهیه‌کنندگان این اثر به شمار می‌رود. از بازیگران Him نیز می‌توان به مارلون وینز، تیریک ویثرز، جولیا فاکس و تیم هایدکر اشاره کرد.

فیلم Him برای اکران در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۸ شهریور ۱۴۰۴) برنامه‌ریزی شده است.