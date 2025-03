بر اساس گزارش منتشر شده از سوی دنیل ریچمن، منبع داخلی مشهور سینما و گیمینگ، استودیوی ناتی داگ در سه ماه اخیر یک بازی تک‌نفره داستانی را لغو کرده است.

در حالی که ناتی داگ روی بازی Intergalactic: The Heretic Prophet متمرکز است، این استودیو قبلاً اعلام کرده بود که پروژه‌های تک‌نفره داستانی دیگری نیز در دست ساخت دارد. حالا یک منبع داخلی مشهور گزارش داده که یکی از این پروژه‌ها به رهبری Vinit Agarwal کنار گذاشته شده است. پروسه ساخت این پروژه درست بعد از لغو شدن The Last of Us Online شروع شده بود.

همین منبع چند روز پیش مدعی شده بود که ناتی داگ برای مدت سه سال به رهبری شان اسکایگ، روی یک بازی داستانی کار کرده است و مراحل توسعه آن ادامه دارد.