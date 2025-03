کارگردان The Last of Us دیدگاه خود را نسبت به تصمیم جوئل به اشتراک گذاشت

در پایان The Last of Us (2013)، جوئل تصمیمی گرفت که باعث ایجاد دو دستگی در میان طرفداران بازی شد. در دهه گذشته، بحث‌های زیادی پیرامون تصمیم او شکل گرفته و حالا کارگردان بازی نظر خود را به اشتراک گذاشته است.

در آستانه انتشار فصل دوم سریال The Last of Us، کریگ مازن و نیل دراکمن در گفتگو با IGN به بررسی این موضوع پرداختند.

توجه داشته باشید که در ادامه، بخش مهمی از داستان سری The Last of Us اسپویل می‌شود

جوئل آغازگر زنجیره‌ای از وقایع بود که به خلق The Last of Us Part II انجامید؛ بنابراین، طبیعی است که بحث‌های زیادی پیرامون تصمیم او در پایان قسمت اول شکل بگیرد. به طور دقیق‌تر، در این باره صحبت می‌کنیم که آیا جوئل حق داشت الی را نجات دهد یا خیر.

نیل دراکمن، خالق The Last of Us، دیدگاه خود را در این مورد بیان کرد:

باور دارم که حق با جوئل بود. اگر در موقعیتی مشابه قرار بگیرم، امیدوارم بتوانم همان کاری را که او انجام داد برای نجات دخترم انجام دهم.

کریگ مازن، که در چند سال گذشته با دراکمن در ساخت سریال The Last of Us همکاری می‌کند، در این باره اظهار داشت:

این موضوع واقعاً جالب است، چون فکر می‌کنم اگر جای جوئل بودم، احتمالاً همان کاری را می‌کردم که او انجام داد. اما دوست دارم فکر کنم که این کار را نمی‌کردم. این همان کشمکش اخلاقی ماجراست. پایان اولین بازی به همین دلیل تا این حد تأثیرگذار و فوق‌العاده است. این پایان به هیچ‌وجه به مخاطب اجازه نمی‌دهد از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.

این موضوع کاملاً نسبی است. کاری که جوئل انجام داد سیاه و سفید نیست و هرکس برداشت متفاوتی از اقدامات او خواهد داشت.