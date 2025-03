طبق گزارشی که اخیراً منتشر شده، به نظر می‌رسد استودیوها به صورت مخفیانه از تریلرهای جعلی فیلم‌ها در یوتیوب درآمد کسب می‌کنند.

تریلرهای جعلی فیلم‌ها تبدیل به پدیده‌ای رایج در یوتیوب شده‌ است. کاربرانی در یوتیوب با محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی، توجه بینندگان را جلب کرده و تصاویری از فیلم‌های برجسته‌ای مانند The Fantastic Four: First Steps و Superman ارائه می‌دهند. این ویدیوها که اغلب توسط یوتیوبرهای مستقل ساخته می‌شوند، تصویر جدیدی از محتوای احتمالی این فیلم‌ها ارائه می‌دهند، اگرچه برخی از این فیلم‌ها هنوز در مرحله فیلم‌برداری قرار دارند. با وجود غیررسمی بودن، این تریلرها میلیون‌ها بازدید دارند و باعث ایجاد هیجان و گمانه‌زنی در مورد فیلم‌های برجسته شده‌اند.

اخبار سینما ، فیلم و سریال

hollywood, The Odyssey, YouTube

منبع متن: gamefa