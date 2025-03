پوستری از فیلم 28Years Later در سینماکان مشاهده شد

با اینکه هنوز رویداد سینماکان شروع نشده ولی پوستری از فیلم سینمایی 28Years Later در این رویداد مشاهده شده است.

دنی بویل که سکان کارگردانی فیلم سینمایی و اورجینال ۲۸Days Later را برعهده داشته بود، سکان کارگردانی جدیدترین فیلم سینمایی از این مجموعه یعنی فیلم سینمایی ۲۸ سال بعد را در دست دارد، فیلمی که در سال ۲۰۲۵ میلادی روی پرده سینماها اکران خواهد شد.

فیلم سینمایی ۲۸ سال بعد داستان گروه جدیدی از بازماندگان را روایت می‌کند که در جزیره کوچکی در بریتانیا زندگی می‌کنند و با هنرنمایی آرون تیلور جانسون، جودی کامر و رالف فاینس است. این اثر سینمایی قرار است آغازگر یک سه‌گانه جدید در این مجموعه باشد.

زمان زیادی تا شروع رویداد سینماکان ۲۰۲۵ باقی نمانده و در همین راستا نیز به تازگی پوستری از فیلم سینمایی ۲۸ سال بعد در این رویداد مشاهده شده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید. این پوستر جدید نیز همانند پوسترهای قبلی، حال و هوای مشابه قرمز رنگ و خونینی دارد.

اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

28Years Later, 28Years Later: Part 3, 28Years Later: The Bone Temple

منبع متن: gamefa