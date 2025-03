موج انتقادات از آکادمی اسکار به دلیل حمایت نکردن از حمدان بلال

با وجود آزادی اخیر حمدان بلال از زندان، آکادمی اسکار به دلیل سکوت در برابر تعرض به او به عنوان کارگردان فیلم مستند No Other Land، با انتقادات تند اعضای خود مواجه شده است.

بلال، به همراه باسل ادرا، یووال آبراهام و راشل زور، برای خلق مستندی که ویرانی یک جامعه فلسطینی در کرانه باختری را به تصویر می‌کشد، مورد تحسین منتقدان قرار گرفتند و حتی موفق به کسب جایزه اسکار بهترین فیلم مستند بلند شدند. اما این موفقیت دیری نپایید، زیرا بلافاصله پس از مراسم اسکار، ادرا و بلال مورد حمله اسرائیلی‌ها قرار گرفتند و بلال پس از انتقال از آمبولانس، بازداشت شد و فردای آن روز آزاد گردید.

حالا نشریه ورایتی گزارش داده که ۶۹۰ نفر از اعضای آکادمی با امضای نامه‌ای، واکنش منفعلانه آکادمی را پس از بازداشت بلال به شدت محکوم کرده‌اند. این گروه که شامل چهره‌های سرشناسی همچون مارک رافلو، ایوا دوورنی، آلفونسو کوارون و واکین فینیکس است، به پاسخ اولیه آکادمی که در آن هیچ اشاره‌ای به نام بلال و فیلم No Other Land نشده بود، اعتراض کرده‌اند. آنان همچنین حملات انجام شده به بلال و تیم سازنده فیلم را محکوم کرده و آن را حمله‌ای به تمام کسانی که شهامت بازگویی حقایق تلخ را دارند، دانسته‌اند و تاکید کرده‌اند که به حمایت از این تیم فیلم‌ساز ادامه خواهند داد. متن کامل این نامه در ادامه آورده شده است:

مسئولان آکادمی اسکار، پیامی با عنوان Our Global Film Community را از طریق ایمیل برای اعضای خود ارسال کردند. این پیام، ظاهراً در واکنش به دستگیری حمدان بلال، فیلمساز فلسطینی و برنده جایزه اسکار بهترین فیلم مستند برای No Other Land منتشر شد. با این حال، در این پیام نه نام بلال ذکر شده بود و نه نام فیلم. همچنین، به رویدادهایی که منجر به این واکنش شده بود، اشاره‌ای نشد.

پیام بیل کرامر و جنت یانگ، به هیچ وجه بازتاب‌دهنده احساسات لازم در این شرایط حساس نبود. به همین دلیل، ما، امضاکنندگان این بیانیه که از اعضای آکادمی هستیم، بیانیه‌ای جداگانه صادر می‌کنیم. ما حمله وحشیانه و بازداشت غیرقانونی حمدان بلال، فیلمساز فلسطینی و برنده جایزه اسکار، توسط نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری را به شدت محکوم می‌کنیم. ما به عنوان هنرمند، به حق خود برای روایت داستان‌ها بدون ترس از انتقام، باور داریم.

مستندسازان اغلب برای روشنگری جهانیان، جان خود را به خطر می‌اندازند. برای سازمانی که فیلمی را مورد تقدیر قرار می‌دهد و سپس، تنها چند هفته بعد، از حمایت فیلم‌سازان خود دریغ می‌کند، هیچ توجیهی وجود ندارد.

کسب جایزه اسکار، کار آسانی نیست. بیشتر فیلم‌های شرکت‌کننده در این رقابت، با پخش گسترده و کمپین‌های تبلیغاتی پرهزینه، مورد حمایت قرار می‌گیرند. پیروزی فیلم No Other Land بدون این امکانات، نشان‌دهنده اهمیت این فیلم برای اعضای رأی‌دهنده است. هدف قرار دادن بلال، تنها حمله به یک فیلم‌ساز نیست، بلکه حمله‌ای به تمام کسانی است که جرأت گفتن حقایق تلخ را دارند.

ما به حمایت از سازندگان این فیلم ادامه خواهیم داد. کسب جایزه اسکار، جان آن‌ها را در معرض خطر بیشتری قرار داده است و ما هنگامی که امنیت هنرمندان همکارمان در خطر است، از بیان حقایق دریغ نخواهیم کرد.