اطلاعات جدیدی از بازی Onimusha: Way Of The Sword منتشر شد

اخیراً در مصاحبه‌ای، آکیهیتو کادواکی، تهیه کننده Onimusha، از مدت زمان لازم برای اتمام بازی Way Of The Sword پرده‌برداری کرده است.

پس از سال‌ها وقفه، شرکت Capcom در یک عملی غافلگیرکننده از تصمیمش برای احیای مجموعه Onimusha با نسخه جدیدی به نام Onimusha: Way of the Sword پرده‌برداری کرده است. نه تنها یک بازی جدید از Onimusha منتشر خواهد شد، بلکه اعلام شده ریمستر Onimusha 2: Samurai’s Destiny نیز در دست ساخت است و در ماه مه امسال در دسترس قرار خواهد گرفت.

اخیراً در مصاحبه‌ای با خبرگزاری Famitsu، آکیهیتو کادواکی (تهیه‌کننده) و ساتورو نیهی (کارگردان) در مورد بازی Onimusha: Way Of The Sword صحبت کردند.

ساتورو نیهی در مورد این بازی گفت:

برای درک داستان و مفاهیم Way of the Sword نیازی نیست که بازی‌های قبلی سری Onimusha را تجربه کرده باشید، زیرا این اولین بازی جدید از سری Onimusha است که پس از حدود ۲۰ سال منتشر می‌شود. تیم سازنده تمام جنبه‌های جهان بازی را دوباره بازبینی کرده، تفسیر جدیدی از آن به‌دست آورده و ساختار آن را بازسازی کرده‌ است. این شامل دو قبیله معروف سری یعنی Genma و Oni نیز می‌شود. بنابراین، این بازی اساساً ارتباطی با بازی‌های قبلی ندارد.

از نظر دشواری، بازی چالش‌برانگیز خواهد بود، اما «بسیار سخت» نخواهد بود. اگرچه، هنوز مشخص نیست که بازی با چند درجه سختی عرضه می‌شود یا خیر.

در ادامه آکیهیتو کادواکی توضیح داد:

هدف ما این است که بازی حدود ۲۰ ساعت طول بکشد، اما هنوز مدت زمان نهایی آن تعیین نشده است.

من فکر میکنم، بازی به اندازه‌ای باید طولانی باشد که به عنوان یک بازی اکشن، تجربه‌ای رضایت‌بخش به بازیکنان ارائه دهد.

در Way of the Sword بازیکنان مجبور نخواهند بود مانند آنچه در Monster Hunter دیده می‌شود، بارها و بارها یک باس‌ را شکست دهند. به همین دلیل، فکر می‌کنم تکمیل بازی حدود ۲۰ ساعت زمان خواهد برد.

اگر بخواهیم، مدت زمان بازی Way of the Sword را با عناوین قبلی Onimusha مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم Way of the Sword در تلاش است تا تجربه‌ای مناسب برای نسل کنونی باشد، در حالی که به ریشه‌های سری احترام می‌گذارد. عناوین قبلی این مجموعه زمان کوتاه‌تری نسبت به این نسخه داشتند؛ به عنوان مثال، Demon Siege حدود ۱۲ ساعت طول کشید، در حالی که Samurai’s Destiny حدود ۱۰ ساعت بود. طولانی‌ترین عنوان، Dawn of Dreams بود که حدود ۱۸ ساعت طول می‌کشید، هرچند که بسیار تجربه دشواری بود.