نسخه PC بازی The Last of Us Part 2 در بیش از ۱۳۰ کشور در دسترس نخواهد بود

در حالی که سونی الزام وارد شدن به یک حساب PSN را برای پورت‌ PC بازی‌هایش برداشته است، وجود قفل منطقه‌ای باعث شده تا بازی The Last of Us Part 2 Remastered در بیش از ۱۳۰ کشور در دسترس نباشد.

بازی The Last of Us Part 2 Remastered در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۲۵ (۱۴ فروردین 1404) از طریق فروشگاه‌های Steam و Epic Games Store برای PC منتشر می‌شود. با وجود تلاش‌های اخیر سونی برای کاهش محدودیت‌هایی مثل الزام به داشتن حساب PlayStation Network در PC، این بازی هنوز در بسیاری از کشورهای مختلف در دسترس نخواهد بود.

مشخصاً مسئله اصلی نیاز به اتصال به یک حساب PSN نیست، بلکه عدم امکان ساخت حساب کاربری در بیش از ۱۳۰ کشور است. به همین دلیل، سونی پورت‌های PC اخیر و آینده‌اش را از فروشگاه‌های Steam و Epic در مناطقی که بازیکنان اجازه‌ ساخت حساب PSN را ندارند، حذف کرده است.

PC ، PlayStation 5 ، Xbox Series X/S ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی

Lost Soul Aside, PSN, the last of us part 2

منبع متن: gamefa