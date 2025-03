یک منبع داخلی ایکس باکس ادعا می‌کند که پورت احتمالی Halo The Master Chief Collection برای پلی استیشن ۵ و نینتندو سوییچ ۲ ممکن است شامل همه بازی‌های این مجموعه نباشد.

ایکس باکس از سال گذشته استراتژی جدیدی را در پیش گرفته و به رویکرد چند پلتفرمی روی آورده است. تاکنون چندین عنوان انحصاری ایکس باکس از جمله Forza Horizon 5، Indiana Jones and the Great Circle، Hi-Fi Rush، Grounded و… برای پلی استیشن ۵ تایید شده‌اند و به نظر می‌رسد عناوین بیشتری در راه هستند که نشان می‌دهد مایکروسافت به سوی ناشر شدن حرکت می‌کند.

تعداد زیادی از بازی‌های ایکس‌ باکس اکنون به پلی‌ استیشن و نینتندو راه پیدا کرده‌اند و طبق شایعات گفته می‌شود عناوینی مانند Gears of War، Hellblade، Microsoft Flight Simulator و Halo برای PS5 منتشر خواهند شد.

پیشتر شایعاتی در مورد عرضه Halo The Master Chief Collection برای نینتندو سوییچ ۲ و پلی استیشن ۵ منتشر شده‌ بودند، اما هنوز خبری به صورت رسمی اعلام نشده است. اما این احتمال وجود دارد که همه بازی‌های این مجموعه روی دو کنسول مذکور منتشر نشوند.

تام وارن (Tom Warren)، یکی از منابع داخلی ایکس باکس و گزارشگر وبسایت The Verge، اخیراً در پادکست Xbox Two حضور یافت و پیرامون موضوعات مختلف صحبت کرد. وی در صحبت‌های خود به پورت احتمالی Halo The Master Chief Collection برای پلی استیشن و نینتندو سوییچ اشاره کرد و اظهار داشت که این پورت احتمال دارد شامل همه بازی‌های مجموعه نباشد. هنوز مشخص نیست که این رویکرد برای نسخه نینتندو و به دلیل محدودیت‌های سخت‌افزاری است یا به عنوان یک انتخاب هدفمند برای پورت پلی‌استیشن نیز اعمال می‌شود.

مجموعه Halo The Master Chief ابتدا در سال ۲۰۱۴ برای ایکس باکس وان و سپس در اواخر سال ۲۰۱۹ روی رایانه‌های شخصی منتشر شد.