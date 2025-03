هلن میرن به تازگی در رابطه با فرنچایز جیمز باند صحبت کرده است.

پس از آخرین نقش آفرینی دنیل کریگ در فرنچایز James Bond با فیلم No Time to Die در سال ۲۰۲۱ میلادی، مدتی است که روند انتخاب بازیگر برای فیلم بعدی این مجموعه آغاز شده است. با این حال، این روند به خاطر اختلافات و مشکلات متعدد پس از گذشت حدود چهار سال به نتیجه نرسیده است و همچنان مشخص نیست بازیگر جدید شخصیت جیمز باند چه فردی خواهد بود. حالا هلن میرن که بیشتر برای نقش‌آفرینی در آثاری مانند The Queen و Gosford Park شناخته می‌شود، در مصاحبه با مجله The Standard با اشاره به دوست نداشتن این فرنچایز گفت:

من به طور کلی هیچ علاقه‌ای به مجموعه جیمز باند ندارم. کانسپت اصلی این شخصیت براساس تبعیض جنسیتی ریشه‌دار خلق شده است. زنان همیشه نقش مهمی در سرویس‌های جاسوسی داشتند، همیشه همین بوده است و آنها شجاعت زیادی به خرج داده‌اند. زنانی که در طول جنگ جهانی دوم در مقاومت فرانسه حضور داشتند به طور غیر قابل باوری شجاع بودند. اگر من کنترلی در مسیر این فرنچایز داشتم، این داستان‌های واقعی فوق‌العاده را روایت می‌کردم.

هلن میرن در کنار تام هاردی و پیرس برازنان در سریال MobLand نقش‌آفرینی کرده که پخش آن به تازگی از طریق سرویس پارامونت پلاس آغاز شده است.

منبع: Variety