تعطیلات نوروز زمانی برای استراحت، ارتباط با اقوام و دوستان و صد البته تفریح و سرگرمی است. لم دادن روی مبل با عزیزان و تماشای یک فیلم خوب، می‌تواند یک فعالیت خوشایند در این ایام باشد. اما چه فیلم‌هایی ببینیم که ارزش این روزهای تعطیلات را داشته باشد؟ در حالی‌‌که فیلم‌های کمدی همیشه محبوب هستند، بسیاری از ما به دنبال فیلم‌هایی هستیم که طیف وسیعی از احساسات، از انگیزه، الهام و تفکر گرفته تا داستان‌های دلگرم‌کننده و بیوگرافی‌های هیجان‌انگیز را ارائه می‌دهند. در این مقاله مجموعه‌ای از فیلم‌هایی را بررسی کرده‌ایم که هر کدام تجربه‌ای منحصر به‌ فرد به ارمغان می‌آورند:

فیلم Whiplash – محصول ۲۰۱۴

برترین ها (سینما) ، فیلم و سریال ، مقالات سینما

A Beautiful Mind, The Fault in Our Stars, نوروز 1404

منبع متن: gamefa