با مشخص شدن مدت زمان هفت قسمتی که فصل دوم سریال The Last of Us را تشکیل می‌دهند، طرفدارانی که امیدوار بودند شاهد قسمت‌های طولانی‌تری باشند، ناامید شدند.

طبق گزارش‌های منتشر شده، فصل جدید در مجموع ۳۷۹ دقیقه (۶ ساعت و ۱۸ دقیقه) خواهد بود. بنابراین این فصل، به طور قابل توجهی کوتاه‌تر از فصل اول است که ۵۲۴ دقیقه (۸ ساعت و ۴۴ دقیقه) بود. فصل اول دو قسمت طولانی‌تر از حد معمول داشت که بیشتر از یک ساعت بودند. اولین قسمت ۸۱ دقیقه و دومین قسمت ۷۶ دقیقه بود. بقیه قسمت‌ها بین ۴۳ تا ۵۹ دقیقه طول می‌کشیدند.

طولانی‌ترین قسمت فصل دوم، قسمت ششم است که ۶۰ دقیقه خواهد بود و در آن شاهد احساسی‌ترین لحظات فصل جدید خواهیم بود. تمام قسمت‌های دیگر بین ۴۵ تا ۵۹ دقیقه طول خواهند کشید. جدول زمان‌بندی به شرح زیر است:

قسمت ۱ با عنوان “روزهای آینده” – ۵۹ دقیقه

– ۵۹ دقیقه قسمت ۲ با عنوان “گذر از دره” – ۵۶ دقیقه

– ۵۶ دقیقه قسمت ۳ – ۵۶ دقیقه

قسمت ۴ – ۵۳ دقیقه

قسمت ۵ – ۴۵ دقیقه

قسمت ۶ – ۶۰ دقیقه

قسمت ۷ – ۵۰ دقیقه

