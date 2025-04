در آستانه انتشار The Last of Us Part 2 Remastered روی PC، استودیوی ناتی داگ با انتشار پستی در حساب رسمی توییتر خود به طور رسمی تایید کرد که این بازی از Steam Deck پشتیبانی می‌کند.

حال باید منتظر ماند و دید این بازی تا چه حد برای Steam Deck بهینه‌سازی شده است. The Last of Us Part 2 Remastered در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۲۵ (۱۴ فروردین ۱۴۰۴) برای PC منتشر خواهد شد. دو استودیوی نیکسس سافتور (Nixxes Software) و آیرن گلکسی (Iron Galaxy) وظیفه پورت این نسخه را برعهده دارند.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که اخیراً تایید شده است که نسخه PC این بازی به دلیل وجود قفل منطقه‌ای در بیش از ۱۳۰ کشور در دسترس نخواهد بود.