تریلری از فیلم 28Years Later در سینماکان به نمایش درآمد

در رویداد سینماکان ۲۰۲۵، تریلر جدیدی برای فیلم سینمایی و مورد انتظار 28Years Later برای حاضرین به نمایش درآمده است. این فرنچایز زامبی محور در سال‌های اخیر توسعه بیشتری پیدا کرده و جدیدترین اثر از این مجموعه نیز فیلم سینمایی 28Years Later است که سکان کارگردانی آن را دنی بویل در دست دارد، کسی که سکان کارگردانی فیلم سینمایی و اورجینال ۲۸Days Later را برعهده داشته بود. الکس گارلند نیز فیلم‌نامه فیلم را نوشته است. فیلم سینمایی ۲۸ سال بعد داستان گروه جدیدی از بازماندگان را روایت می‌کند که در جزیره کوچکی در بریتانیا زندگی می‌کنند و با هنرنمایی آرون تیلور جانسون، جودی کامر و رالف فاینس است. این اثر سینمایی قرار است آغازگر یک سه‌گانه جدید در این مجموعه باشد. در رویداد سینماکان ۲۰۲۵، کمپانی سونی تریلری را برای فیلم سینمایی 28Years Later برای حاضرین به نمایش درآورد و در عین حال، جزئیات بیشتری از این اثر سینمایی مورد انتظار را آشکار کرد. دنی بویل مسئولیت ارائه این تریلر و اطلاعات را در این رویداد برعهده داشته بود. دنی بویل علاوه بر ارائه این تریلر، درباره نحوه ساخت دنباله و فیلم بعدی این مجموعه یعنی فیلم سینمایی 28Years Later: The Bone Temple صحبت کرد و همچنین اظهار داشت که فیلم سوم این مجموعه هنوز نیاز به تأمین بودجه دارد. کارگردان فیلم دوم یعنی نیا داکوستا نیز در این رویداد حضور پیدا کرد و درباره این فرنچایز صحبت کرد. فیلم سینمایی 28Years Later سومین فیلم ساخته شده در کل این فرنچایز است ولی آغازگر یک سه‌گانه جدید به شمار می‌رود که قرار است این دنیای آخرالزمانی را بیشتر گسترش بدهد و گوشه‌های مختلفی را از آن به نمایش در بیاورد. فیلم 28Years Later در تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵ (۳۰ خرداد ۱۴۰۴) اکران خواهد شد. منبع: screenrant

