نقدها و نمرات انیمه سریالی Devil May Cry

انیمه سریالی Devil May Cry جدیدترین اثر از سرویس آنلاین نتفلیکس است که توانسته نمرات خوبی از منتقدان بگیرد.

انیمه سریالی Devil May Cry اثر اقتباسی جدیدی از سرویس آنلاین نتفلیکس است که بر اساس فرنچایز محبوب بازی‌های ویدیویی‌ای به همین نام ساخته شده است. این سریال توسط ادی شانکار، تهیه‌کننده انیمیشن‌های سریالی موفقی مانند Castlevania و Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix، خلق و ساخته است. استودیو انیمیشن‌سازی Mir از کره جنوبی، که برای ساخت انیمیشن The Legend of Korra و انیمیشن Voltron: Legendary Defender شناخته می‌شود، تولید این انیمیشن سریالی جدید را بر عهده داشته است.

تاکنون در وب سایت راتن تومیتوز ۱۶ نقد برای انیمه سریالی Devil May Cry منتشر شده که امتیاز ۹۴ درصد را برای آن به همراه داشته است. در وب سایت متاکریتیک نیز امتیاز ۷۷ از صد برای این اثر به ثبت رسیده که بر اساس ۵ نقد منتشر شده برای آن تا به الان است. در ادامه نظر برخی از منتقدان برتر جهانی درباره این انیمه سریالی را مشاهده می‌کنید.

نظر منتقدان درباره انیمه سریالی Devil May Cry

راتن تومیتوز | ۱۶ نقد – امتیاز ۹۴ درصد

| ۱۶ نقد – امتیاز ۹۴ درصد متاکریتیک | ۵ نقد – امتیاز ۷۷ از صد

انیمه سریالی Devil May Cry

«۹۰/۱۰۰ Collider | منتقد: ایدن کلی»

انیمه سریالی Devil May Cry نه تنها یکی از بهترین انیمیشن‌های سریالی سال ۲۰۲۵ است بلکه یکی از بهترین سریال‌های سال محسوب می‌شود. این انیمه سریالی اثری است که شایسته رسیدن به جایگاهی همانند انیمه سریالی Castlevania است.

«۸۰/۱۰۰ IGN | منتقد: رافائل معتمیور»

انیمه سریالی Devil May Cry بدون نقص نیست، خصوصا در رابطه با استفاده وحشتناکش از جلوه‌های کامپیوتری، جوک‌های بد و شخصیت‌های قابل پیش‌بینی. با این حال، ادی شانکار و استودیو Studio Mir توانستند یک اقتباس سرگرم‌کننده‌ای از این مجموعه بازی ویدیویی را بسازند.

«۸۰/۱۰۰ RogerEbert | منتقد: رندی جونز»

انیمه سریالی Devil May Cry به طور موثری توانسته حرکت سریع بازی را با داستان کوتاه آن درون این هشت قسمت فصل اول بگنجاند. این یک هجوم دیوانه‌وار و آدرنالینی است که بهتر است همه قسمت‌های آن را یکجا تماشا کرد.

«۷۰/۱۰۰ Looper | منتقد: آلیستر رایدر»

بدون شک تماشای این انیمه سریالی بستگی به سلیقه شما دارد و به عنوان کسی که قبلا با این مجموعه بازی آشنا نبودم، کاملا درک می‌کنم که چرا کسی پس از نیم ساعت حضور در کنار شخصیت دانته پا به فرار می‌گذارد. با این حال، این انیمه سریالی توانسته حس و حال نوستالژی را در من ایجاد کند و از همین رو، باعث شده تا من احترامی نسبت به این انیمه و بازی آن داشته باشم.

«۶۳/۱۰۰ The A.V. Club | منتقد: کامبول کمپبل»