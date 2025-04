اگر پس از گذشت ۵ سال همچنان نمی‌خواهید وقایع داستانی The Last Of Us Part 2 را قبول کنید، پس این ماد نسخه کامپیوتر بازی برای شماست!

این مطلب وقایع مهم داستانی بازی The Last Of Us Part 2 را اسپویل می‌کند

بازی The Last Of Us Part 2 یکی از جنجالی‌ترین عرضه‌های چند سال اخیر را به واسطه لو رفتن مرگ جوئل، شخصیت اصلی بازی نخست، تجربه کرد. بسیاری از طرفداران طریقه مردن او را یک بی‌احترامی به شخصیت می‌دانستند.

نسخه رایانه‌های شخصی بازی The Last Of Us Part 2 کمی پیش منتشر شد و یک مادساز در کمتر از ۲۴ ساعت از عرضه، یک ماد ساخته‌ که جوئل را به جای الی، به عنوان شخصیت اصلی بازی قرار می‌دهد. این ماد از مدل شخصیت جوئل در حالت No Return استفاده کرده و به همین خاطر تمام آیتم‌های او نیز قابل استفاده خواهند بود.

البته مشکلاتی در هنگام استفاده از این ماد به چشم می‌خورند. صحنه‌ها و سکانس‌های بازی با مدل شخصیت الی ساخته شده‌اند و قرار دادن یک شخصیت دیگر می‌تواند باعث به وجود آمدن مشکلات بصری شوند. شما با مراجعه به این نشانی می‌توانید ماد مورد بحث را دانلود کنید.

بازی The Last of Us Part 2 Remastered برای پلی استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. تریلر هنگام عرضه نسخه PC را در این نشانی می‌توانید تماشا کنید.