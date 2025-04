افزایش پلیرهای سری Devil May Cry پس از انتشار انیمه آن

انیمه Devil May Cry مدتی پیش توسط نتفلیکس منتشر شد. حال به واسطه این اتفاق، بازی‌های سری Devil May Cry در استیم رشد قابل توجه‌ای را تجربه می‌کنند. بازی Devil May Cry 5 که تا پیش از انتشار انیمه به طور میانگین روزانه ۱۰۰۰ بازیکن همزمان داشت، روز گذشته به بیش از ۱۱ هزار پلیر […]