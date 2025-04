کیتلین دیور، بازیگر سریال The Last of Us، از آغاز فیلم‌برداری Godzilla vs. Kong 3 در استرالیا خبر داده است.

اخیراً در مصاحبه‌ای کیتلین دیور، بازیگر نقش ابی در سریال The Last of Us، از آغاز فیلم‌برداری قسمت سوم Godzilla vs. Kong خبر داده است. طبق اظهارات او فیلم‌برداری در ایالت کوئینزلند در شمال شرقی استرالیا انجام می‌شود.

این فیلم جدید که هنوز عنوان رسمی ندارد، بخشی از مجموعه Monsterverse است. این فیلم به کارگردانی گرنت اسپوتور و با فیلم‌نامه‌ای از دیوید کالاهام، شخصیت‌های جدید انسانی را معرفی خواهد کرد که توسط کیتلین دیور، دن استیونز و جک اوکانل به تصویر کشیده می‌شوند. این شخصیت‌ها در کنار تایتان‌های افسانه‌ای (گودزیلا و کینگ کونگ) با یک بحران آخرالزمانی روبرو خواهند شد. این فیلم که دنباله‌ای برای فیلم Godzilla x Kong: The New Empire است، ششمین فیلم در این مجموعه خواهد بود.

قبل از اعلام رسمی ساخت فیلم Godzilla vs. Kong 3، آدام وینگارد که کارگردانی دو فیلم Godzilla vs. Kong (2021) و Godzilla x Kong: The New Empire را بر عهده داشت، گفته بود علاقه‌ دارد فیلم سوم را نیز بسازد. با این حال، او به دلیل پروژه‌های دیگری از جمله فیلم Onslaught نتواست این کار را انجام دهد. بنابراین گرنت اسپوتور به عنوان کارگردان فیلم جدید انتخاب شد.

فیلم Godzilla vs. Kong 3 در تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۲۷ (۶ فروردین ۱۴۰۶) اکران خواهد شد.

