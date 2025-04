تریلری برای سریال‌های آینده سرویس آنلاین مکس منتشر شد

تریلری برای سریال‌های آینده سرویس آنلاین مکس منتشر شد علی محمدپناه ۰۹:۳۲ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸

سرویس آنلاین مکس به تازگی تریلری را برای سریال‌های آینده خودش منتشر کرده که نیم نگاهی از درون هر کدام از این سریال‌ها را نشان می‌دهد. به تازگی آخرین قسمت از فصل سوم سریال The White Lotus ساخته مایک وایت از شبکه اچ‌بی‌او پخش شده و در همین راستا نیز شبکه اچ‌بی‌او و سرویس آنلاین مکس به دنبال پخش این قسمت پایانی، تریلری را منتشر کردند که در آن، به سریال‌های آینده خود اشاره دارند. این تریلر تازه منتشر شده که از لینک‌های زیر می‎‌توانید آن را مشاهده کنید، نیم نگاهی از درون آثار آینده سرویس آنلاین مکس را به نمایش در می‌آورد. در این میان، بخش‌هایی از فصل دوم سریال Peacemaker ساخته جیمز گان و با هنرنمایی جان سینا نیز دیده می‌شود، سریالی که پخشش از تاریخ ۲۱ اوت سال ۲۰۲۵ میلادی (پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴) شروع می‌شود. تماشا از یوتیوب تماشا از کانال تلگرام از جمله دیگر آثاری که در این تریلر جدید از سرویس آنلاین مکس به آن‌ها اشاره شده می‌توان به سریال It: Welcome to Derry، فصل دوم سریال The Last of Us، مینی سریال Task با بازی مارک رافلو، فصل سوم مستند سریالی ۱۰۰ Foot Wave، مستند ورزشی Celtics City، فصل دوم سریال Conan O’Brien Must Go، فصل چهارم سریال کمدی Hacks و سریال کمدی The Chair Company اشاره کرد.

Peacemaker, The Last Of Us, Welcome to Derry

منبع متن: gamefa