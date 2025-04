کارگردان فیلم لایو اکشن Death Stranding مشخص شد

اعلام شده است که مایکل سارنوسکی کارگردانی فیلم لایو اکشن Death Stranding را بر عهده خواهد داشت.

قبلا اعلام شده بود که فیلم لایو اکشن Death Stranding با همکاری استودیو A24 و Kojima Productions ساخته خواهد شد. به تازگی اعلام شد که مایکل سارنوسکی کارگردانی این فیلم را انجام خواهد داد.

مایکل سارنوسکی قبلا کارگردانی فیلم‌های Pig و A Quiet Place: Day One را انجام داده و به نظر می‌رسد بتواند فضای نسبتا ترسناک و خفقان‌آور دنیای Death Stranding را به تصویر بکشد. همچنین او فیلم دیگری با عنوان The Death of Robin Hood با همکاری استودیو A24 در دست ساخت دارد.

فیلم لایو اکشن Death Stranding بر اساس ویدیو گیمی با همین نام ساخته خواهد شد. این ویدیو گیم در سال ۲۰۱۹ توسط Kojima Productions ساخته شد و حدود ۱۹ میلیون بازیکن آن را تجربه کردند. این ویدیو گیم داستان سری وقایع ناگواری را روایت می‌کند که مرز بین دنیای زنده‌ها و مردگان را از بین می‌برد.

منبع: گیمفا