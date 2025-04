پوستر جدیدی از سریال IT: Welcome to Derry منتشر شد

به تازگی شبکه اچ‌بی‌او اقدام به انتشار پوستر جدیدی از سریال مورد انتظار IT: Welcome to Derry کرده است.

سریال IT: Welcome to Derry اثری در ژانر ترسناک و درام است که به عنوان پیش‌درآمدی برای فیلم IT (2017) و فیلم IT Chapter Two (2019) محسوب می‌شود. این سریال بر اساس رمان ترسناک IT اثر استیون کینگ ساخته شده و توسط اندی موسکیتی (کارگردان فیلم‌های IT)، باربارا موسکیتی و جیسون فوکس توسعه یافته است.

داستان سریال Welcome to Derry در دهه ۱۹۶۰ در شهر خیالی دری در مین اتفاق می‌افتد. این سریال به بررسی تاریخچه شوم این شهر و منشأ موجودی شیطانی به نام پنی‌وایز دلقک می‌پردازد. به طور خاص، انتظار می‌رود که سریال به وقایعی از کتاب که در فیلم‌ها به آن‌ها پرداخته نشد، مانند آتش‌سوزی بلک اسپات (یک کلوپ شبانه که توسط افراد سیاه‌پوست در دری اداره می‌شد و توسط نژادپرستان سفیدپوست به آتش کشیده شد) نیز بپردازد. به تازگی پوستر جدیدی برای این سریال منتشر شده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید.

