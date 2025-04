تصاویر جدیدی از فصل دوم سریال The Last Of Us منتشر شد

با نزدیک شدن به زمان پخش فصل دوم سریال The Last Of Us، شبکه اچ‌بی‌او تصاویر بیشتری از این اثر را منتشر کرده است. سریال تحسین‌شده The Last of Us، اقتباسی از بازی ویدیویی محبوبی به همین نام است و فصل دوم آن با داستانی تاریک‌تر و پیچیده‌تر باز می‌گردد. این فصل که زمان زیادی […]

با نزدیک شدن به زمان پخش فصل دوم سریال The Last Of Us، شبکه اچ‌بی‌او تصاویر بیشتری از این اثر را منتشر کرده است. سریال تحسین‌شده The Last of Us، اقتباسی از بازی ویدیویی محبوبی به همین نام است و فصل دوم آن با داستانی تاریک‌تر و پیچیده‌تر باز می‌گردد. این فصل که زمان زیادی به پخش آن باقی نمانده، حدود پنج سال پس از وقایع تکان‌دهنده فصل اول جریان دارد و عمدتاً داستان بازی The Last of Us Part II را به تصویر می‌کشد. رابطه‌ی بین جوئل با بازی پدرو پاسکال و الی با بازی بلا رمزی پس از دروغ جوئل در پایان فصل اول، دستخوش تنش شده است. با ورود به جامعه نسبتاً امن جکسون در وایومینگ، آرامش آن‌ها دیری نمی‌پاید و یک رویداد خشونت‌آمیز، الی را در مسیر انتقامی بی‌رحمانه قرار می‌دهد. فصل دوم، شخصیت‌های جدید و مهمی را معرفی می‌کند که شامل ابی با بازی کیتلین دیور است، یک سرباز ماهر که به دنبال انتقام است؛ دینا با بازی ایزابلا مرسد؛ و جسی با بازی یانگ مازینو که عضوی فداکار از مردم جکسون است. اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

last of us, last of us 2, The Last Of Us

منبع متن: gamefa