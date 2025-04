تصویر جدیدی از جرارد باتلر در فیلم How to Train Your Dragon منتشر شد

تصویر جدیدی از جرارد باتلر در فیلم How to Train Your Dragon منتشر شد علی بهنیا ۲۰:۴۷ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸

تصویر جدید منتشر شده از فیلم How to Train Your Dragon، جرارد باتلر را در نقش پدر هیکاپ نمایش می‌دهد. اگر از طرفداران سری انیمیشن‌های How to Train Your Dragon باشید، حتماً می‌دانید که شرکت یونیورسال در حال ساخت لایو اکشن جدیدی از این مجموعه‌ است تا ما هیکاپ و بی‌دندون را در قالبی جدید ملاقات کنیم. برای ساخت این فیلم، کمپانی دریم ورکز (Dream Works) و یونیورسال (Universal) با هم همکاری می‌کنند. کارگردانی و نویسندگی این لایو اکشن را دین دبلویس بر عهده دارد. قبل از شروع ساخت این پروژه، هوادارای سرسخت مجموعه اعتراض زیادی نسبت به انتخاب بازیگران داشتند و به نظر آن‌ها انتخاب میسون تامس برای نقش هیکاپ خیلی خوب نبوده است؛ ولی تیم سازنده خیلی زود اعلام کرد که برای ایفای نقش شخصیت استویک (پدر هیکاپ) صداپیشه این شخصیت یعنی جرارد باتلر برمی‌گردد تا در نسخه لایو اکشن نیز دوباره همان نقش را ایفا کند. تصویر جدید منتشر شده از این فیلم، باتلر را در این نقش به نمایش می‌کشد: فیلم How to Train Your Dragon در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۷ (۲۳ خرداد ۱۴۰۶) به سینماها خواهد آمد. منبع: Collider

منبع متن: gamefa